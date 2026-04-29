Burlesque show

Sabato 15 maggio alle 21, nello spazio teatrale Balabiott Aps a Pisa, si terrà un nuovo spettacolo di burlesque. L’evento si svolge in via Piastroni 20 e prevede una serata dedicata a questa forma di intrattenimento. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle attività del teatro. La rappresentazione è prevista per la sera stessa, con inizio alle 21.

Sabato 15 maggio alle ore 21 nello spazio teatrale Balabiott Aps (via Piastroni 20, 56121, Pisa) andrà in scena un nuovo spettacolo di Burlesque.Uno spettacolo divertente, originale e raro, un inno alla varietà degli immaginari e dei corpi e una celebrazione della bellezza in ogni sua forma. È.🔗 Leggi su Pisatoday.it “BURLESQUE SHOW”“ Notizie correlate Leggi anche: Burlesque show: ispirazione Hollywood That's amore burlesque festival RomeIl That’s Amore Burlesque Festival Rome International Burlesque Festival festeggia quest’anno la sua decima e Golden Edition. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dita Von Teese, a Milano una notte di magia tra glamour e sogno hollywoodiano; After the teese al Secret Theatre La Bottega degli Artisti; DITA VON TEESE: la celebrazione del neo burlesque e la magia del self-empowerment.; Spettacoli da vedere a Parigi a luglio 2026: la nostra selezione degli spettacoli del momento. Roma Burlesque Festival: show ‘non conformi’ con star internazionaliRoma, 25 set. - Torna nella Capitale il Roma Burlesque Festival - Rbf. Dal 10 al 13 ottobre 2024, quattro giorni dedicati a un'arte che tra provocazione e danza, satira e teatro sopravvive da oltre ... quotidiano.net Show di burlesque al teatro del parco: raccolta fondi per il Centro antiviolenzaMESTRE - Il corpo femminile impiegato in giochi di seduzione è protagonista di un pregiudizio ancora dominante sul burlesque, ma c’è chi apprezza la leggerezza, la giocosità dello spettacolo. È una ... ilgazzettino.it Ogni sera una immersione in un’altra epoca con luci soffuse e un’atmosfera avvolgente in stile anni ‘30. Scoprire il nuovo programma della settimana: martedì 28 aprile Ore 19.45 Silvia Manco ore 22.45 Mellow Tunes Jazz duo Burlesque show Odette Chochot - facebook.com facebook