Burlesque show | ispirazione Hollywood

Venerdì 13 e sabato 14 marzo alle ore 21, nello spazio teatrale Balabiott (via Piastroni 20, 56121, Pisa) andrà in scena un nuovo spettacolo di Burlesque. Uno spettacolo originale e raro, un inno alla varietà degli immaginari e dei corpi e una celebrazione della bellezza in ogni sua forma. È un'occasione preziosa per scoprire la vera essenza di un'arte ancora poco conosciuta in Italia ma che vi coinvolgerà e stupirà, perché molto lontana dai consueti stereotipi. In scena oltre a Lily de Non e Mimi Champagne (attrici e registe teatrali, performer e insegnanti di burlesque dal 2011 e producer dell'internazionale Pisa Burlesque Festival), le performer Lady Nyx, Lace Burton, Sophie l'Étrange, Lady Moonshine, Claudie de Neige, Marée Hypnotique, Free Sans Age, Silver Daisy, Sapphir Dame, Lovely Scarlett, Margot DiAmante, Belle Infidèle, Bebè Blanche.

