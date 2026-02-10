That' s amore burlesque festival Rome

Il That’s Amore Burlesque Festival Rome torna per la sua decima edizione, questa volta con una Golden Edition speciale. La manifestazione, che raduna artisti internazionali, si svolge a Roma e promette spettacoli da lasciare senza fiato. Gli organizzatori annunciano una serie di eventi e performance che renderanno questa edizione memorabile, con numeri che celebrano il meglio del burlesque. La città si prepara ad accogliere pubblico e artisti da tutto il mondo, pronti a vivere momenti di divertimento e sensualità.

Il That's Amore Burlesque Festival Rome International Burlesque Festival festeggia quest'anno la sua decima e Golden Edition.Il 13 ed il 14 febbraio nel weekend di S.Valentino e dell'amore si alterneranno ed infiammeranno il palco più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo, trasformando Roma.

