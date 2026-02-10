That' s amore burlesque festival Rome

Da romatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il That’s Amore Burlesque Festival Rome torna per la sua decima edizione, questa volta con una Golden Edition speciale. La manifestazione, che raduna artisti internazionali, si svolge a Roma e promette spettacoli da lasciare senza fiato. Gli organizzatori annunciano una serie di eventi e performance che renderanno questa edizione memorabile, con numeri che celebrano il meglio del burlesque. La città si prepara ad accogliere pubblico e artisti da tutto il mondo, pronti a vivere momenti di divertimento e sensualità.

Il That’s Amore Burlesque Festival Rome International Burlesque Festival festeggia quest’anno la sua decima e Golden Edition.Il 13 ed il 14 febbraio nel weekend di S.Valentino e dell'amore si alterneranno ed infiammeranno il palco più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo, trasformando Roma.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

