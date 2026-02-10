Mascali al via la distribuzione dei buoni libro per le scuole medie | 370 cedole alle famiglie

Questa mattina a Mascali sono partite ufficialmente le consegne dei buoni libro destinati alle famiglie con figli alle scuole medie. Sono 370 le cedole distribuite finora, in un’operazione che mira ad aiutare le famiglie a sostenere i costi dei libri scolastici. Il Comune continua a lavorare per garantire a tutti il diritto allo studio e a ridurre le spese per le famiglie del territorio.

Prosegue l’impegno del Comune di Mascali a sostegno del diritto allo studio e delle famiglie del territorio. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio della distribuzione dei buoni libro (cedole librarie) per l’anno scolastico in corso, destinati agli studenti delle scuole secondarie di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Mascali Distribuzione Cedole Librarie.Net, la piattaforma che digitalizza e semplifica il lavoro di Comuni, scuole e famiglie Il calo demografico a Teglio. Addio alle scuole medie nell’arco dei prossimi tre anni A Teglio, nei prossimi tre anni, si prevede il trasferimento degli studenti delle scuole medie dal plesso di Teglio a quello di Tresenda (Valgella). Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mascali Distribuzione Argomenti discussi: Mascali, ciclone Harry: al via le richieste di risarcimento danni a S. Anna e Fondachello; Ciclone Harry, al via le richieste di risarcimento danni a Sant'Anna e Fondachello di Mascali; Danni da maltempo, lavori in corso a Fondachello e Sant'Anna; La giustizia con le mani legate: a Catania il libro che mette sotto accusa la separazione delle carriere. Siracusa, alla Casa del Libro Rosario Mascali un incontro dedicato a Lina Prosa e al suo Futuro poetico sicilianoAlla Casa del Libro Rosario Mascali incontro con Lina Prosa per la presentazione di Futuro poetico siciliano, tra teatro, mito e identità siciliana ... siracusanews.it Mascali, ciclone Harry: al via le richieste di risarcimento danni a S. Anna e FondachelloDopo i difficili eventi meteorologici legati al passaggio del ciclone Harry, che ha colpito con particolare forza il litorale mascalese, l’Amministrazione Comunale di Mascali ha attivato le procedure ... blogsicilia.it Elettricista Antennista giarre riposto mascali 3341233420 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.