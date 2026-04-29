Buon compleanno Luca Laurenti Fiorella Nicolini Michelle Pfeiffer

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità pubbliche. Tra queste, un attore e cantante noto per la sua carriera televisiva, un conduttore radiofonico e comico, e vari artisti e musicisti italiani e internazionali. Alcuni di loro sono nati in Italia, altri all'estero. La giornata comprende anche ricorrenze per personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, celebrati in vari paesi.

Buon compleanno Fiorella Nicolini, Luca Laurenti, Giovanni Galli, Zubin Mehta, Tommaso Ginoble, Michelle Pfeiffer, Saverio Vallone, Angelo Alessio, Andre Agassi, Uma Thurman, Fabio Liverani, Giuseppe d’Ambrosio, Ruben Maldonado, Francesco Pisano, Sara Errani. Oggi 29 aprile compiono gli anni: Fiorella Nicolini, manager; Bruno Volponi, ex calciatore; Zubin Mehta, direttore d’orchestra; Franco Magnani, ex ciclista; Giovanni Levi, storico; Nicola Cacucci, editore; Roberto Alonge, scrittore; Pietro Gonella, ex calciatore, allenatore; Franco Brezzi, matematico; Attilio Rota, ex ciclista; Pasquale Rachini, direttore della fotografia; Bruno.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Luca Laurenti, Fiorella Nicolini, Michelle Pfeiffer Notizie correlate Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca ZaiaPoi, festeggiano: Andrea Gnassi, politico; Gianluigi Lentini, ex calciatore Torino, Milan; Mariah Carey, cantautrice, attrice, discografica; Achille... Buon compleanno Luca Zaia, Stefania Cuccato, Jenny Luna…Buon compleanno Stefania Cuccato, Jenny Luna, Luca Zaia, Emanuele Montani della Fargna, Cristiano Minellono, Mariano Rajoy, Quentin Tarantino, Andrea... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amici 25, Alex eliminato ma con contratto: caos D’Amario, Gigi capotreno. Le pagelle; Amici 25 Serale, anticipazioni: Elena D’Amario si blocca, allievo crolla prima del ballottaggio e un’eliminazione soffertissima; Serale Amici 25, spoiler eliminato sesta registrazione 25 aprile 2026: chi è uscito, ballottaggio finale e manche; Amici, anticipazioni del 25 aprile: chi rischia l'eliminazione. La vita privata di Luca Laurenti: la moglie Raffaella Ferrari e l’amore per i due figli Serena e AndreaLuca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis, vive da oltre trent'anni un legame solido con la moglie Raffaella Ferrari ... fanpage.it Luca Laurenti, chi è | L’infanzia difficile e la depressione, poi l’amicizia fraterna con Paolo BonolisLuca Laurenti è un comico, attore e doppiatore italiano che sarà tra gli ospiti di Amici. L'uomo è ora famoso ma non ha vissuto un'infanzia facile. ilsussidiario.net Tanti auguri a Luca Laurenti Il personaggio televisivo, cantante e musicista compie 63 anni - facebook.com facebook