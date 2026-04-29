Bullismo e cyberbullismo tra dialogo e nuove strategie | un confronto aperto tra famiglie e Polizia locale

In un momento in cui il disagio giovanile si manifesta con crescente frequenza, si è svolto un incontro tra famiglie e Polizia locale per discutere di bullismo e cyberbullismo. L’obiettivo è analizzare le sfide legate a comportamenti dannosi tra i giovani e valutare nuove strategie di intervento. L’iniziativa ha coinvolto genitori ed educatori, che hanno condiviso esperienze e ascoltato le proposte delle forze dell’ordine.

Il disagio giovanile da tempo è un tema che coinvolge in maniera trasversale tutti: educatori, genitori e ragazzi che, negli ultimi anni, sono chiamati a gestire condizioni psicologiche e sociali estremamente complesse. Nel tentativo di aprire un confronto e approfondire l'argomento, lunedì 27.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Avvio Quinto Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura di Piattaforma ELISA; Bullismo e cyberbullismo, al via il monitoraggio 2025/2026: coinvolti studenti e docenti. Nota MIM; Anno scolastico 2025/2026. Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle Istituzioni scolastiche - Avvio della quinta edizione Piattaforma Elisa. Prima rilevazione: studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado. Seconda ril; Monitoraggio 2026 su bullismo e cyberbullismo a scuola.

Bullismo e cyberbullismo, al via il monitoraggio 2025/2026: coinvolti studenti e docenti. Nota MIMIl Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la nota n. 1725 del 24 aprile 2026 della Direzione generale per lo studente ... orizzontescuola.it

CIRIE' - Bullismo, confronto tra studenti, istituzioni e polizia locale - FOTOLa dottoressa Macario Crussi ha guidato il confronto trasformandolo in un dibattito vivo, capace di coinvolgere emotivamente i presenti ... quotidianocanavese.it

Il rispetto si costruisce insieme. Per questo nasce “Educhiamo al rispetto”, un ciclo di incontri aperti a scuole, famiglie, educatori e cittadini per parlare di bullismo e cyberbullismo in modo coinvolgente e concreto. Ti aspettiamo il 9 maggio ad Avellino al Carcer - facebook.com facebook