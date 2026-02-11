Cyberbullismo #cuoriconnessi celebra dieci anni e apre alle famiglie | ecco le nuove strategie di Polizia e Unieuro per l’uso consapevole della tecnologia

La Polizia di Stato e Unieuro hanno celebrato la decima edizione di #Cuoriconnessi, un’iniziativa dedicata ai genitori per affrontare il cyberbullismo. Al Safer Internet Day 2026, le due realtà hanno annunciato nuove strategie per aiutare le famiglie a usare la tecnologia in modo più sicuro. L’obiettivo è coinvolgere di più i genitori, offrendo loro strumenti concreti per proteggere i ragazzi sui social e in rete.

La decima edizione di #Cuoriconnessi coinvolge direttamente i genitori. Polizia di Stato e Unieuro, al Safer Internet Day 2026, stringono un patto con le famiglie per prevenire i rischi della rete. Vittorio Pisani e Bruna Olivieri sottolineano l'urgenza di un'alleanza educativa per un uso consapevole della tecnologia.

