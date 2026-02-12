Bullismo e cyberbullismo confronto tra scuola e Polizia di Stato a Cervia

A Cervia si è tenuto un incontro tra la Polizia di Stato, la scuola e le famiglie per parlare di bullismo e cyberbullismo. Nell’aula magna, molti genitori, insegnanti e ragazzi hanno ascoltato i rischi della rete e le azioni possibili, tra cui l’ammonimento del Questore e le sfide educative per i giovani nativi digitali. L’obiettivo è capire come proteggere i più giovani e combattere i fenomeni di aggressione online.

Un’aula magna con numerosi presenti per l’incontro con Polizia di Stato e Locale. Esperti e famiglie a confronto sui rischi della rete: dall'ammonimento del Questore alla sfida educativa per i nativi digitali. Numerosa partecipazione all’Istituto Comprensivo Cervia 2 per l’incontro dedicato alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Genitori e docenti hanno risposto all’appuntamento promosso dalla scuola insieme alle forze dell’ordine, consapevoli che la tutela dei ragazzi passa oggi anche dalla conoscenza dei rischi della rete.“Conoscere, prevenire, intervenire”. Con queste tre parole la dirigente scolastica Chiara Lusini ha aperto il confronto, rivolto alle famiglie e al personale scolastico del territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

