Lucio Dalla e l’Antoniano | All’Arena del Sole per ricordare il lato giocoso del cantautore

Un evento all’Arena del Sole ha ricordato il lato giocoso di Lucio Dalla, coinvolgendo l’Antoniano in un tributo dedicato al cantautore. La serata ha visto protagonisti musicisti e artisti che hanno riproposto alcune delle sue canzoni più amate, celebrando così un legame duraturo tra Dalla e l’istituzione musicale. L’iniziativa ha attirato un pubblico interessato a riscoprire la sua vena più spensierata.

di Nicodemo Mele Un legame mai interrotto. È quello tra Lucio Dalla e l’Antoniano, tra il Piccolo Coro dell’Antoniano (che per l’evento "Liberi" del 4 manzo all’Arena del Sole ci regala una coloratissima versione di voci e di suoni di "Attenti al Lupo") e l’artista che ha creato brani immemorabili e conosciuti in tutto il mondo. Ne parliamo con Margherita Gamberini, direttrice del Piccolo Coro, e fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. "Attenti al Lupo". Perché? Gamberini. "Perché è un grande successo popolare noto anche tra i più piccoli. Oltre a questo brano porteremo sul palco anche un medley dei più grandi successi dello Zecchino d’oro per ricordare il lato giocoso di Lucio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

