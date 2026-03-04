Per il suo compleanno, all’Arena del Sole si è tenuta una serata dedicata a Lucio con musica dal vivo per celebrare il suo ricordo. Sono passati 14 anni dalla sua scomparsa, ma ancora si ricorda quando si incontrava in centro a Bologna o allo stadio. La serata ha riunito fan e amici per ricordare il cantante e il suo modo di essere.

Sembra ieri da quando Lucio se ne è andato e invece sono passati 14 anni. Sembra ieri da quando lo si incontrava in giro per il centro di Bologna o allo stadio. E sembra ieri, eppure sono passati 40 anni, da quando ha regalato al mondo un brano come ’Caruso’, inserito nell’indimenticabile album registrato assieme agli Stadio al Village Gate di New York nel 1986. Ma la presenza di un artista totale come Dalla è ancora così viva nella scena musicale di oggi da far saltare ogni coordinata temporale. Tanto che i giovanissimi amano testi dalla profondità e ironia sempre attuali e – come ricordato da Daniele Caracchi (presidente della Pressing Line) – l’anno scorso proprio il brano scritto sul mare di Sorrento ha vinto il Siae Music Award nei locali con musica dal vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buon complenno Lucio. Una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi ’Liberi’

Liberi, la notte di musica per Lucio Dalla: ecco come partecipare alla festa a BolognaBologna, 24 febbraio 2026 – Bologna si prepara a festeggiare ancora una volta il compleanno di Lucio Dalla.

“Liberi“ con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musica"Liberi" è una canzone di Henna, l’album del 1993 di Lucio Dalla, ma incarna i due aspetti che legano l’informazione, il Resto del Carlino, e...

Altri aggiornamenti su Arena del Sole

Temi più discussi: Buon complenno Lucio. Una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi ’Liberi’; Buon compleanno Lucio Dalla: gli eventi per ricordarlo; Il 3 marzo andrà in onda su Rai2 Ci vediamo da Lucio, nell’ambito di CIAO – Rassegna Lucio Dalla.

Buon complenno Lucio. Una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi ’Liberi’Stasera lo spettacolo prodotto da QN-il Resto del Carlino . Fra i protagonisti, Malika Ayane, Paola Iezzi, Galatone e Antoniano. E poi ancora una delegazione del Bologna Calcio e Veltroni. ilrestodelcarlino.it

Buon compleanno Lucio Dalla: gli eventi per ricordarloUna serata su RaiDue con Corsi, poi il live all’Arena del Sole con Ayane e Veltroni. In libreria il testo scritto dall’artista sulla nascita del ... bologna.repubblica.it

Stasera a Bologna all’Arena del Sole l’evento ‘Liberi’ di Qn e il Resto del Carlino. La cantautrice reduce da Sanremo: “Canterò ‘Futura’, ha un finale unico” facebook