Comuni lettera all’Asl per la Guardia medica

I Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano sono senza guardia medica notturna. La postazione è stata spostata a Casale, frazione di Prato. Ora i residenti devono raggiungere quella di Casale per le emergenze notturne. I sindaci hanno scritto all’Asl chiedendo chiarimenti e un rimedio.

I Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano hanno perso la postazione della guardia medica notturna che è stata trasferita a Casale, frazione di Prato. L’altro presidio che è stato chiuso la notte, è quello di Vernio che viene spostato a Vaiano. Sul problema della riorganizzazione della Guardia medica, i Comuni e la Provincia di Prato chiedono la sospensione del provvedimento e un incontro urgente con una lettere indirizzata alla Asl Toscana Centro. Porta, infatti, la firma dei sindaci dei Comuni (Montemurlo, Vernio, Vaiano, Cantagallo, Poggio a Caiano e Carmignano) e del presidente della Provincia di Prato la lettera inviata alla direzione dell’ Asl Toscana Centro e all’assessore regionale Monia Monni che chiede in merito alla riorganizzazione della Guardia medica nei rispettivi territori la sospensione della decisione e un incontro urgente per aprire un indispensabile momento di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

