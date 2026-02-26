coriano battaglia sulla guardia medica

Guardia medica notturna a Coriano. Per l’assessore Paolo Ottogalli le contestazioni dell’opposizione, che rileva lo spostamento del servizio, non corrispondono al vero. "Non risulta, come sostenuto, alcuna perdita di servizi per i cittadini, anzi, al contrario, il servizio sanitario sul territorio verrà potenziato con l’apertura di un ambulatorio aperto h12, 6 giorni su 7 presso la casa della comunità. Per fare ulteriore chiarezza riguardo la guardia medica, permane la centrale operativa con sede a Rimini e una presenza di più medici operativi a Morciano, dove sarà possibile anche accedere come attività ambulatoriale. E’ necessario evitare di divulgare notizie false o fuorvianti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

