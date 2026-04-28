Un ex arbitro, conosciuto per il suo atteggiamento critico nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri, è stato ascoltato dal pubblico ministero di Milano. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un’indagine in corso, che coinvolge diverse persone nel mondo del calcio. Nel 2024 ha deciso di dimettersi dall’associazione di categoria, decisione che ha attirato l’attenzione degli inquirenti. L’interrogatorio si è svolto nel rispetto delle procedure legali previste.

Un personaggio compare nell’inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano. Fino a ieri distante, periferico, oggi forse più centrale. L’ex arbitro Eugenio Abbattista è stato sentito dal pubblico ministero Maurizio Ascione ed è entrato nel fascicolo. C'è il sospetto che la sua audizione possa essere importante per l’inchiesta. Di sicuro, Abbattista è un accusatore del mondo arbitrale. Di sicuro, la sua storia - raccontata anche da Le Iene - è unica. Abbattista si è dimesso dall’Associazione Italiana arbitri nel marzo 2024. Gesto non comune. A Le Iene ha detto: “Ero stanco della sensazione di schifo che avvertivo attorno”. Il tono deciso, dritto senza mezze misure, non gli è mai mancato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abbattista, un anti-Aia di ferro, sentito dal pm di Milano. Chi è e perché conta per l'inchiesta

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