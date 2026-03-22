Canzonissima contro Amici | ecco chi ha vinto Inaffondabili Bud Spencer e Terence Hill

Sabato 21 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato i risultati di due programmi molto seguiti: Canzonissima e Amici. Su Rai1, dopo la presentazione, si è svolta la sfida tra le due trasmissioni, attirando l’attenzione del pubblico. I dati Auditel hanno evidenziato quale show ha conquistato più spettatori, mentre alcuni riferimenti alla presenza di film con Bud Spencer e Terence Hill sono stati riportati come parte dell’intrattenimento trasmesso.

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, sabato 21 marzo 2026, vedono su Rai1, dopo la presentazione (3.900.000 – 22%), Canzonissima con Milly Carlucci - e la vittoria di Fabrizio Moro - debuttare con un'ottima media di 2.582.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5, Amici di Maria De Filippi totalizza invece una media di 3.295.000 individui all'ascolto con uno share del 23.8%, vincendo la serata con picchi di 4.000.000 spettatori e del 30% di share. Su Rai2 il telefilm F.B.I. è stato seguito da 463.000 spettatori pari al 3.0%. Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 405.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 il film Nati con la camicia con Bud Spencer e Terence Hill sigla 727. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Canzonissima contro Amici: ecco chi ha vinto. Inaffondabili Bud Spencer e Terence Hill Articoli correlati Leggi anche: Rete 4, l'eterno trionfo di Bud Spencer e Terence Hill Più forte ragazzi: tutto quello che c’è da sapere sul film con Bud Spencer e Terence HillPiù forte ragazzi: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Questa sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Più forte... Nella botte piccola c'è il vino buono! Dal film ...altrimenti ci arrabbiamo (1974)