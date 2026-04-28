Il 28 aprile torna su Rai1 il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, che ogni settimana propone pagelle e ricordi legati a personaggi famosi. In questa puntata, Eva Grimaldi condivide il suo percorso di recupero dopo un intervento chirurgico, mentre Carlo ricorda il suo nonno, l’attore noto per aver interpretato un celebre personaggio comico. La trasmissione si conferma un appuntamento apprezzato dal pubblico per le testimonianze e i ricordi condivisi.

Torna martedì 28 aprile il consueto appuntamento con uno dei programmi più amati del pomeriggio di Rai1 ovvero La Volta Buona, condotto come sempre da Caterina Balivo. Nella puntata di oggi ampio spazio a due macro-temi: la chirurgia estetica, con le relative esperienze vissute anche da donne normali, e i “figli d’arte” con il ricordo emozionante di Bud Spencer e Renato Rascel. A tenere compagnia a Caterina Balivo numerosi ospiti e protagonisti del piccolo schermo tra cui Beppe Convertini, Catena Fiorello, Eva Grimaldi, Gabriella Farinon, Drusilla Gucci. In studio arrivano successivamente anche Cristiana Ranieri, Clizia Incorvaia e Francesco, figlio di Kikò Nalli, insieme al papà.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 28 aprile: Eva Grimaldi racconta il calvario della chirurgia (8), Carlo ricorda il nonno Bud Spencer (9)

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