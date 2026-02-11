Brutta caduta per Paris nel SuperG Delude Franzoni

La discesa di Paris nel SuperG si è conclusa con una brutta caduta, lasciando gli sportivi e gli appassionati italiani con il fiato sospeso. La gara, che prometteva spettacolo, ha invece regalato una delusione, anche per Franzoni, che non è riuscito a trovare il ritmo giusto. Gli azzurri, tra i favoriti della vigilia, escono dalla giornata senza medaglie e con molte domande sulla forma e le chances future.

Nonostante gli Azzurri fossero tra i favoriti della vigilia, il supergigante olimpico si conferma avaro di soddisfazioni per gli atleti tricolori. Come sempre successo nella storia da quando la disciplina è stata aggiunta alle Olimpiadi invernali nel 1988, l'Italia non porterà a casa una singola medaglia. Se l'argento olimpico Giovanni Franzoni non brilla e dilapida buona parte del suo vantaggio alla Carcentina, lo sciatore altoatesino fa ancora peggio. Dominik Paris parte subito aggressivo ma esagera subito, perdendo uno sci prima di arrivare al controllo cronometrico. Resta da verificare quali saranno le conseguenze per lui dopo una caduta ad alta velocità.

