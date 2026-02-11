La polizia ha chiuso un bar a Tor Bella Monaca per dieci giorni. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato cocaina e hashish nascosti all’interno del locale. La decisione arriva dopo una serie di verifiche sui sospetti legami dello stabile con attività illecite. Nessuno è stato arrestato, ma la chiusura serve a evitare ulteriori problemi nel quartiere.

Un’attività commerciale è stata chiusa per un periodo di dieci giorni a Tor Bella Monaca, un quartiere di Roma. Il provvedimento di sospensione è stato emesso a seguito di accurati accertamenti e controlli effettuati dai carabinieri nei mesi scorsi, durante i quali è stata riscontrata la costante presenza di avventori con precedenti penali. Controlli e denunce nel quartiere. L’attività investigativa e di monitoraggio del territorio aveva già consentito, nel recente passato, di denunciare alla Procura della Repubblica diverse persone per reati contro il patrimonio e per violazioni della normativa sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: chiuso bar per 10 giorni a Tor Bella Monaca, rinvenuti cocaina e hashish

La Polizia di Roma ha effettuato controlli a Tor Bella Monaca, arrestando quattro spacciatori e sequestrando circa 150 involucri di cocaina.

