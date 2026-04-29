Brindisi capitale italiana del mare | l' obiettivo di un' intesa tra associazioni imprese e scuole

A Brindisi si è svolta una cerimonia pubblica nel porto turistico “Marina di Brindisi” durante la quale 25 associazioni, tra sportive, di volontariato, ambientali, imprese, scuole e università, hanno firmato un Protocollo d’intesa. L’obiettivo dichiarato è far diventare la città italiana del mare, coinvolgendo diversi settori in un progetto comune. L'evento si è svolto in presenza di rappresentanti di vari enti e organizzazioni.

BRINDISI - Venticinque tra associazioni sportive, associazioni di volontariato e ambientali, organizzazioni imprenditoriali, istituti scolastici e università hanno sottoscritto stamane, nel corso di un appuntamento pubblico svoltosi nel porto turistico “Marina di Brindisi”, il Protocollo d’intesa.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Musumeci annuncia: E’ Ravenna la capitale italiana del mare 2026Il progetto del capoluogo romagnolo è stato scelto all'unanimità da una giuria selezionata. La Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna. Svanisce il sogno di Gaeta e SperlongaLa proclamazione da parte del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nel corso della cerimonia a Roma Niente da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Brindisi, capitale dell’emergenza-urgenza: successo per il convegno su rianimazione; Dal mare alla cultura, Cristo si è fermato in Puglia? Antonio, intercedi tu!; Brindisi capitale della vela inclusiva: torna la Coppa Forte a Mare con il Campionato Nazionale Hansa 303; Dal 25 aprile al 2 Giugno: così la Puglia aiutò a rifare l’Italia. Brindisi candidata a «Capitale del mare»: nel dossier previsti lidi attrezzati nel portoL’idea: piattaforma galleggiante, luci in acqua e sport sulla sabbia. Il programma, in caso di vittoria, cambierebbe davvero il volto della città Brindisi punta a diventare Capitale italiana del mare ... lagazzettadelmezzogiorno.it Linea Verde Italia a Brindisi sabato 18 aprile su Rai 1: Castello Alfonsino, street art al quartiere Paradiso e la candidatura a Capitale della CulturaLinea Verde Italia sabato 18 aprile su Rai 1 a Brindisi: battello fotovoltaico al Castello Alfonsino, street art al Paradiso, vela paralimpica e Alberobello UNESCO ... lifestyleblog.it Firmata al Marina di Brindisi la “Carta del Mare”, protocollo che unisce istituzioni e partner della candidatura a Capitale del Mare per valorizzare porto, risorse e sostenibilità. - facebook.com facebook