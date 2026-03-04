Musumeci annuncia | E’ Ravenna la capitale italiana del mare 2026

Il ministro Nello Musumeci ha annunciato che Ravenna sarà la capitale italiana del mare nel 2026. La decisione riguarda il progetto promosso dal Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, che ha scelto la città come rappresentante delle iniziative legate al mare nel prossimo anno. La comunicazione è stata ufficializzata dal ministro durante un evento pubblico.

Il progetto del capoluogo romagnolo è stato scelto all'unanimità da una giuria selezionata. Il Ministro: A vincere è l'Italia Ravenna capitale italiana del mare 2026: è il ministro Nello Musumeci ad annunciare la città vincitrice del progetto realizzato e ideato dal dicastero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Durante la proclamazione avvenuta nella prestigiosa Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Musumeci ha spiegato obiettivi e finalità dell’iniziativa che «è nata per rendere competitivo il valore di una comunità nel suo rapporto con il mare. Il governo ha posto al centro del suo programma la valorizzazione del mare, questo significa avviare una interlocuzione seria, concreta, diretta con le comunità che vivono il mare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

