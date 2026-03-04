La Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna Svanisce il sogno di Gaeta e Sperlonga

Ravenna è stata scelta come Capitale italiana del mare 2026, superando Gaeta e Sperlonga. La proclamazione è avvenuta oggi nella Sala monumentale da parte del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. La decisione è stata comunicata durante una cerimonia ufficiale che ha coinvolto le autorità presenti. La città si aggiudica così questo riconoscimento per l’anno prossimo.

La proclamazione da parte del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci nel corso della cerimonia a Roma Niente da fare per Gaeta e Sperlonga. E' Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. La proclamazione della città vincitrice da parte del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, c'è stata oggi nel corso della cerimonia che si è tenuta nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Al comune vincitore sarà assegnato ora un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima.