La Juventus ha avviato i primi movimenti di mercato con l'acquisto di un giocatore dal Bayern Monaco. La società bianconera sta lavorando per rafforzare la rosa e ha annunciato ufficialmente il primo rinforzo in vista della prossima stagione. La trattativa è stata confermata e l'accordo è stato definito tra le parti.

La Juve ha iniziato la grandi manovre in vista del futuro: si punta a grandissimi nomi, tra cui un big del Bayern Monaco. Dopo la pesante eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray, in casa Juventus sono iniziate le grandi manovre per rinforzare la squadra in vista del futuro. L’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di portare a Torino grandissimi nomi, ma con una spesa minima. E, proprio in tal senso, è da registrare l’inserimento della Juve nella corsa a Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe ’95 che in estate si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco. Il calciatore piace anche ad altre big di Serie A come Inter, Milan e Napoli, Milan e Inter, ma la Juve vuole accelerare immediatamente con l’entourage del 31enne originario di Bochum per bruciare la concorrenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, via alla rivoluzione: il primo rinforzo arriva dal Bayern Monaco

Juve, sussulto Ottolini: il primo rinforzo arriva dal Manchester UnitedJuve al lavoro per mettere a segno qualche colpo in questa finestra di gennaio: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo.

La Juve corre ai ripari: il primo rinforzo arriva dalla FiorentinaJuve pronta a correre ai ripari sul mercato: sono diversi i nomi che circolano, ma occhio a un big della Fiorentina.

Juventus Turin ist an DIESEM Bayern-Spieler dran! I #shorts

Temi più discussi: Juventus, Comolli cambia tutto, è rivoluzione: Openda e Zhegrova bocciati, chi parte. Si pensa a un colpo Real; Rivoluzione tattica, nuovo schema. E con la Juve senza Paz?; La FIGC dà il via alla rivoluzione arbitri in Italia: in che cosa consiste il piano di Gravina; Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse.

Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiereRibaltone in porta per la Juventus: Di Gregorio in bilico, gli obiettivi dei bianconeri per il ruolo di numero uno ... calciomercato.it

Calciomercato Juventus: sarà rivoluzione, 8 cessioniLa Juventus prepara la rivoluzione in estate che si annuncia decisiva. Dopo la notte amara di Istanbul contro il Galatasaray, in casa bianconera sarebbe maturata la convinzione che non serviranno solo ... fantacalcio.it

Aumenta la fila per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco classe 1995si svincola a parametro zero dal Bayern Monaco al termine di questa stagione, quando gli scadrà il contratto il prossimo 30 giugno. Sulle sue tracce ci sono anche i grandi club italiani. - facebook.com facebook

Dopo l’impresa col Dortmund, l'avversaria dell'Atalanta negli ottavi di Champions sarà l’Arsenal o il Bayern Monaco. x.com