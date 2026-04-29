La Cgil ha espresso solidarietà all’Anpi dopo le recenti polemiche legate alla presenza di bandiere israeliane durante eventi pubblici. Nel frattempo, la brigata ebraica è stata oggetto di critiche da parte di alcuni esponenti politici, che hanno sottolineato come la giunta comunale abbia affermato che tali bandiere non avrebbero dovuto essere esibite. La discussione si concentra sulla gestione delle manifestazioni pubbliche e sulle scelte simboliche adottate.

E proprio su quest’ultimo episodio, nella giornata di ieri si è schierata la Cgil di Milano, che in una nota ha espresso «piena e convinta solidarietà a Primo Minelli, Gianfranco Pagliarulo e all’Anpi tutta, bersaglio in questi giorni da accuse gravi, strumentali e del tutto infondate». Nella nota i rappresentanti milanesi del sindacato guidato da Maurizio Landini sottolineano poi come «i fatti del 25 aprile a Milano hanno scatenato una polemica che riteniamo profondamente ingiusta nei confronti di un’associazione che da decenni custodisce la memoria della Resistenza e dei valori antifascisti su cui è fondata la nostra Repubblica». Secondo...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Brigata ebraica, la Cgil difende l’Anpi. Critiche a Sala: «Rischi sottovalutati»

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