25 Aprile Piantedosi difende la Brigata ebraica | Manovre diversive sulla bandiera di Israele La replica dell’Anpi | Il ministro è male informato

Il ministro dell’interno ha commentato le polemiche legate alla presenza della Brigata ebraica nel corteo del 25 aprile, definendo le accuse di manovre divisive sulla bandiera di Israele come infondate. La risposta dell’Associazione partigiani italiani è arrivata subito, criticando le sue affermazioni e sostenendo che le informazioni siano imprecise. La discussione si concentra sulla gestione delle bandiere nel corteo e sui rilievi mossi dal ministro.

Il ministro difende la Brigata e sostiene il diritto di manifestare con la bandiera di Israele. La replica dell'Anpi: "E' male informato" “Trovo grave che non si parta dalla denuncia secca” dell’allontanamento della Brigata ebraica dal corteo del 25 aprile “ma si facciano manovre diversive” come quelle di “denunciare la presenza delle bandiere di Israele“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto all’evento organizzato dalla Prefettura di Milano con l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), al Memoriale della Shoah. Sul palco con lui è intervenuta anche la senatrice a vita Liliana Segre.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - 25 Aprile, Piantedosi difende la Brigata ebraica: “Manovre diversive sulla bandiera di Israele”. La replica dell’Anpi: “Il ministro è male informato” Notizie correlate Leggi anche: “Manovre diversive”, “Bandiera non in discussione”. L’Anpi replica a Piantedosi sul 25 aprile Leggi anche: Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, "no" dell'Anpi a bandiere di Israele Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 Aprile, a Milano insulti shock: la Brigata ebraica via dal corteo sotto scorta; Dl sicurezza, via libera della Camera alla fiducia | Piantedosi: Norma sui rimpatri verrà corretta ma mantiene utilità; Sicurezza, pugno di Conte. Ma il governo incassa il sì; Sicurezza, decreto verso l'approvazione finale venerdì. Governo al lavoro sul correttivo. Piantedosi difende le bandiere di Israele e la polizia durante il 25 aprilePer il ministro, parlare di bandiere e di ordine pubblico è una manovra diversiva rispetto a quella che dovrebbe essere la partenza del discorso, cioè la condanna dell'espulsione della Brigata ebrai ... milanotoday.it Piantedosi: l’allontanamento della Brigata ebraica un atto vileMilano, 28 apr. (askanews) – L’allontanamento della Brigata ebraica dalla manifestazione del 25 aprile a Milano è un atto vile a eventuale giustificazione del quale non c’è attenuante e alibi dell ... askanews.it Dopo il 25 aprile, la spiaggia di Capo Peloro è stata ripulita con interventi immediati dalle squadre speciali di MessinaServizi. Crescono quindi attenzione, prevenzione e vigilanza per evitare nuovi abbandoni di rifiuti durante le festività. Leggi l’articolo: https: - facebook.com facebook In vista del 25 aprile ho dato un consiglio a questo governo. Secondo voi ascolteranno x.com