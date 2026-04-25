Corteo a Milano ancora contestazioni alla Brigata Ebraica

Oggi a Milano si è svolto un corteo che ha coinvolto diverse persone nell'incrocio tra corso Venezia e via Senato. Durante l'evento, sono avvenuti alcuni scambi di opinioni tra i partecipanti e altri presenti, con momenti di tensione e battibecchi. La situazione si è sviluppata in modo pacifico fino a un certo punto, quando sono stati registrati alcuni confronti verbali. Nessun episodio di violenza è stato segnalato finora.

Ancora contestazioni alla Brigata Ebraica all'incrocio tra corso Venezia e via Senato. Battibecchi verbali anche tra manifestanti iraniani contro il regime di Teheran, in corteo con la Brigata, e manifestanti pro regime.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corteo a Milano, ancora contestazioni alla Brigata Ebraica 25 APRILE, PAGLIARULO: CORTEO BLOCCATO DA BRIGATA EBRAICA,NON RISPETTATI ACCORDI Notizie correlate Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraicaCome era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo... Leggi anche: Contestazioni al corteo del 25 aprile a Milano contro la Brigata Ebraica, "no" dell'Anpi a bandiere di Israele Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza; 25 Aprile, palco bis per il Coordinamento per la pace. La Brigata ebraica sfilerà con le bandiere; 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’; Corteo del 25 Aprile: la Brigata Ebraica presenta le modalità di partecipazione. A Milano la polizia ha fatto uscire la Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprileA Milano, durante il corteo di celebrazione della festa della Liberazione, un gruppo di manifestanti che ricordava la cosiddetta Brigata Ebraica attiva durante la Seconda guerra mondiale è stato conte ... ilpost.it Tensione a Milano al corteo del 25 aprile, insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini. Fiano: Ci hanno detto saponette mancateTensione al corteo del 25 aprile a Milano: esponenti dei Carc e manifestanti pro Pal hanno gridato Fuori fuori ricordando i bombardamenti su Gaza ... dire.it In testa al corteo del 25 aprile a Milano, c’è stata una prima contestazione contro la presenza della Brigata ebraica. A contestare la presenza della Brigata ebraica al grido di ‘via i sionisti dal 25 aprile’ sono i Carc e alcuni militanti pro Palestina, con bandiere e l - facebook.com facebook "Assassini", "Fuori", "Criminali". A urlare queste parole contro la brigata ebraica che voleva unirsi al corteo del 25 Aprile a Milano è un nutrito gruppo di manifestanti pro Pal che ha intrapreso un lungo faccia a faccia con tanto di insulti reciproci. L’esponente del x.com