Corteo a Milano ancora contestazioni alla Brigata Ebraica

Da ilgiorno.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano si è svolto un corteo che ha coinvolto diverse persone nell'incrocio tra corso Venezia e via Senato. Durante l'evento, sono avvenuti alcuni scambi di opinioni tra i partecipanti e altri presenti, con momenti di tensione e battibecchi. La situazione si è sviluppata in modo pacifico fino a un certo punto, quando sono stati registrati alcuni confronti verbali. Nessun episodio di violenza è stato segnalato finora.

Ancora contestazioni alla Brigata Ebraica all'incrocio tra corso Venezia e via Senato. Battibecchi verbali anche tra manifestanti iraniani contro il regime di Teheran, in corteo con la Brigata, e manifestanti pro regime.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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25 APRILE, PAGLIARULO: CORTEO BLOCCATO DA BRIGATA EBRAICA,NON RISPETTATI ACCORDI

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