La Brigata ebraica ha condannato l’aggressore coinvolto in un episodio avvenuto il 25 aprile, dichiarando di provare pena per la vittima degli spari. Il Presidente dell'Osservatorio Israele ha espresso dissenso nei confronti dell’evento. Oggi è previsto un presidio organizzato dall’Anpi presso la basilica di San Paolo.

Ad esprimere dissenso è stato il Presidente dell'Osservatorio Israele. Oggi si terrà il presidio dell'Anpi alla basilica di San Paolo. La vittima dell'attacco, Rossana Gabrieli ha detto del 21enne, che è "un ragazzo giovane, così carico di odio è la dimostrazione che il livello di livore toccato dalla politica oggi ha provocato una radicalizzazione estrema dei comportamenti" Il direttore del Museo della Brigata ebraica, Davide Riccardo Romano, si è espresso cosìin merito al fermo del 21enne Eitan Bondi, riconducibile alla comunità ebraica, per gli spari al Parco Schuster il 25 aprile scorso.“Provo orrore e condanno nella maniera più risoluta, e senza alcuna giustificazione, chiunque si permetta di usare il nome della Brigata Ebraica per compiere atti di violenza”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brigata ebraica condanna l’aggressore del 25 aprile, la vittima degli spari: ‘Per lui provo pena’

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