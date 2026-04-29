A Brescia, un uomo di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno zaino e delle scarpe in un negozio sportivo del centro commerciale Elnos. Durante il tentativo di fuga, ha spinto il titolare del negozio e si è allontanato, ma è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato confermato in seguito a un’operazione di polizia nel centro cittadino.

Un arresto per rapina impropria presso il centro commerciale Elnos. Un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un punto vendita di articoli sportivi. L’episodio si è verificato a Brescia, dove il responsabile del negozio è stato minacciato e spintonato nel tentativo di fuga. Il fatto: tentato furto e reazione violenta Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è svolto all’interno del centro commerciale “Elnos”, in un negozio specializzato in articoli sportivi. Il giovane, di origine nordafricana, si è impossessato di uno zaino e un paio di scarpe, prelevandoli dagli espositori e indossandoli per tentare di uscire senza pagare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, ruba zaino e scarpe all'Elnos e spintona il titolare per scappare: arrestato un 25enne

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