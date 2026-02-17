Ruba un paio di scarpe torna nel negozio per un altro furto e aggredisce il titolare | arrestato

Un uomo tunisino di 34 anni ha rubato un paio di scarpe in un negozio di Foligno e, poco dopo, è tornato per tentare un secondo furto, poi ha aggredito il proprietario. La scena si è svolta nel giro di pochi minuti e ha portato all’arresto dell’uomo da parte della polizia. Gli agenti sono intervenuti subito dopo la segnalazione e hanno fermato il sospettato davanti all’esercizio commerciale.

Un tunisino di 34 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Foligno per il reato di tentata rapina impropria.L'uomo, già noto per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, dopo aver rubato un primo paio di scarpe all’interno di un negozio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Minaccia il titolare con un paio di forbici dopo il furto e aggredisce un carabiniere: arrestato durante la fuga Durante una fuga, un uomo ha minacciato il titolare di un mercato con delle forbici dopo aver effettuato un furto di generi alimentari e capi d’abbigliamento. Dopo il furto nel negozio aggredisce il personale della sicurezza, arrestato Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare in un negozio di abbigliamento del centro commerciale “Le Befane” di Rimini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ruba un paio di scarpe, torna nel negozio per un altro furto e aggredisce il titolare: arrestato; Doppio furto sventato a Voghera: ruba taglierino e tronchese con cui trancia dispositivo anti-taccheggio delle scarpe nuove; Picchia e ruba il telefono a un passante; Ruba gioielli per 31mila euro a madre e figlia con la truffa della 'rapina in Montenapoleone': Ho debiti di droga. Ruba scarpe dagli spogliatoi del Palasport poi tenta di rivenderle online: 18enne denunciatoDue colpi lo scorso dicembre: erano spariti anche tablet e maglia della Sutor Montegranaro per un danno di circa 3.000 euro I Carabinieri della Stazione di Montegranaro hanno denunciato un giovane ita ... youtvrs.it Furto sulla neve: ruba due paia di sci, identificato dai carabinieriNel comprensorio sciistico di Obereggen prosegue l’attività dell’Arma tra indagini, recupero di refurtiva e contestazioni per violazioni sulla sicurezza. Identificato anche un responsabile di scontro ... altoadige.it Ho fatto acquisti da decathlon e dopo aver pagato ho lasciato un paio di calzini nella cassa automatica. Persi 6 euri. Di solito sono i clienti a rubare nei negozi, non il contrario. sono un caso speciale #decathlon #cassecannibali #mihanfregatoicalzini #14feb x.com L’amore è cieco... ma con un paio di occhiali nuovi è tutta un’altra storia! Domani è San Valentino e da Hello Vista vogliamo farti battere il cuore: TUTTI gli occhiali da sole sono scontati del 50%! Che sia un regalo per la tua dolce metà o un gesto d’amo facebook