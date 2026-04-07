Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri hanno arrestato un uomo straniero senza fissa dimora nel centro commerciale di Sarzana. L’individuo è stato fermato dopo aver rubato cibo e profumi, e successivamente ha spinto un vigilante nel tentativo di allontanarsi dalla scena. L’operazione si è svolta senza ulteriori incidenti, e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Sarzana, 7 aprile 2026 – Pomeriggio movimentato al centro commerciale Centro Luna di Sarzana, dove un giovane straniero senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva prelevato diversi prodotti dagli scaffali – in particolare articoli gastronomici e di profumeria – tentando poi di uscire senza pagare. I movimenti sospetti non sono però sfuggiti agli addetti alla vigilanza, che stavano monitorando le telecamere di sicurezza. Dopo aver allertato le forze dell’ordine, una guardia giurata è intervenuta per fermarlo. A quel punto il tentativo di furto si è trasformato in un episodio più grave: il giovane, vistosi scoperto, ha reagito spintonando con violenza l’addetto alla sicurezza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruba cibo e profumi, poi spintona il vigilante: arrestato dai carabinieri

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