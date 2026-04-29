Brembate di Sopra ospita l’11ª edizione del torneo femminile La Passione di Yara

A Brembate di Sopra si svolge l’11ª edizione del torneo femminile “La Passione di Yara”. La manifestazione si svolge nel centro del paese e vede la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie zone. La competizione, dedicata alla memoria di una ragazza scomparsa, si tiene ogni anno con l’obiettivo di promuovere lo sport e l’inclusione femminile. Quest’anno, il torneo presenta alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.

Brembate Sopra. Un nuovo passo in avanti nel segno dello sport, della memoria e della crescita: l’undicesima edizione del Torneo Femminile “La Passione di Yara” si presenta quest’anno con una grande novità. Dopo anni all’interno del programma del torneo maschile “La Passione di Yara” di Valbrembo, in programma a inizio settembre, la competizione femminile si stacca e acquisisce una propria identità, diventando un evento indipendente, più strutturato e ancora più centrale nel panorama giovanile. Il torneo, dedicato alla categoria Esordienti a 9 (professioniste 2014 e dilettanti 2013), si svolgerà venerdì 1° maggio al Centro Sportivo di Brembate Sopra, con il patrocinio del Comune di Brembate Sopra e di H Servizi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Grazie all’Associazione Musicale G. Donizetti di Brembate di Sopra per il “REQUIEM”, con musiche di W. A. Mozart e G. F. Handel, e per la partecipazione dell’Associazione Musicale S. Donato di Osio Sotto e la Corale di Adrara San Rocco. - facebook.com facebook