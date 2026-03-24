Zapponeta rivive La Passione di Cristo – 11a Edizione
Venerdi 27 marzo 2026 – Ore 17:00 Partenza da Piazza Aldo Moro Anche quest’anno la nostra comunità si unisce per dare vita a un evento di grande intensità spirituale e partecipazione collettiva: La Passione di Cristo, giunta alla sua undicesima edizione. Con il patrocinio del Comune,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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