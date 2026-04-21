Waterbus di Silvia Busacca in concorso all’Alpine international film festival di Berna edizione online

Il cortometraggio Waterbus, diretto dalla regista italiana Silvia Busacca, è stato selezionato per partecipare all’Alpine International Film Festival di Berna, che si svolge in modalità online. La manifestazione si tiene in Svizzera e coinvolge produzioni provenienti da vari paesi, offrendo una vetrina internazionale alle opere in concorso. La partecipazione di Waterbus è stata annunciata ufficialmente dall’organizzazione del festival a inizio aprile 2026.