Waterbus di Silvia Busacca in concorso all’Alpine international film festival di Berna edizione online
Il cortometraggio Waterbus, diretto dalla regista italiana Silvia Busacca, è stato selezionato per partecipare all’Alpine International Film Festival di Berna, che si svolge in modalità online. La manifestazione si tiene in Svizzera e coinvolge produzioni provenienti da vari paesi, offrendo una vetrina internazionale alle opere in concorso. La partecipazione di Waterbus è stata annunciata ufficialmente dall’organizzazione del festival a inizio aprile 2026.
Berna (Svizzera) Italia, aprile 2026 — Il cortometraggio Waterbus, diretto dalla regista italiana Silvia Busacca, è stato in concorso all’Alpine International Film Festival di Berna, edizione online. Il film, dedicato a Venezia e all’attività dei vaporetti veneziani, propone uno sguardo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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