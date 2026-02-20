Bergamo | smantellata fabbrica illegale 1 milione di sigarette

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, le forze dell’ordine hanno smantellato una fabbrica di sigarette illegale che produceva un milione di pacchetti al giorno. La produzione clandestina generava un giro d’affari di milioni di euro, alimentando il mercato nero. Gli agenti hanno sequestrato grandi quantità di tabacco e macchinari, arrestando alcune persone coinvolte. La scoperta si è resa possibile grazie a un’indagine durata mesi, che ha portato alla luce un’attività operativa in un capannone abbandonato. La questione riguarda ora le autorità locali e la lotta alla contraffazione.

Fabbrica di sigarette illegali scoperta in Bergamo: un milione di pezzi al giorno e un business da milioni di euro. Una rete criminale in grado di produrre fino a un milione di sigarette al giorno è stata smantellata in provincia di Bergamo. L’operazione, condotta dai finanzieri, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di dodici lavoratori, tutti stranieri, che vivevano all’interno di un capannone industriale trasformato in una fabbrica clandestina. Il valore complessivo del sequestro è stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro. Un complesso industriale nascosto alla vista di tutti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: Smantellata rete europea di produzione illegale: due milioni di sigarette al giorno destinate al mercato del Nord

Leggi anche: Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

bergamo smantellata fabbrica illegaleBergamo, la Guardia di finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: 60 tonnellate sequestrate, valevano circa 14 milioniScoperti due stabilimenti: uno a Ciserano, per la produzione, e uno a Treviolo, per la logistica. Due persone arrestate, altri 12 lavoratori denunciati. Il capannone schermato e le telecamere per evit ... bergamo.corriere.it

bergamo smantellata fabbrica illegaleScoperta fabbrica clandestina di sigarette nella Bassa: sequestrati oltre 530 mila pacchetti contraffattiLa Guardia di Finanza ha smantellato un laboratorio abusivo con 12 lavoratori stranieri in un capannone di Ciserano: due arresti, il traffico sul mercato nero valeva più di 12 milioni di euro ... bergamonews.it