Bergamo | smantellata fabbrica illegale 1 milione di sigarette

A Bergamo, le forze dell’ordine hanno smantellato una fabbrica di sigarette illegale che produceva un milione di pacchetti al giorno. La produzione clandestina generava un giro d’affari di milioni di euro, alimentando il mercato nero. Gli agenti hanno sequestrato grandi quantità di tabacco e macchinari, arrestando alcune persone coinvolte. La scoperta si è resa possibile grazie a un’indagine durata mesi, che ha portato alla luce un’attività operativa in un capannone abbandonato. La questione riguarda ora le autorità locali e la lotta alla contraffazione.

Fabbrica di sigarette illegali scoperta in Bergamo: un milione di pezzi al giorno e un business da milioni di euro. Una rete criminale in grado di produrre fino a un milione di sigarette al giorno è stata smantellata in provincia di Bergamo. L’operazione, condotta dai finanzieri, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di dodici lavoratori, tutti stranieri, che vivevano all’interno di un capannone industriale trasformato in una fabbrica clandestina. Il valore complessivo del sequestro è stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro. Un complesso industriale nascosto alla vista di tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Smantellata rete europea di produzione illegale: due milioni di sigarette al giorno destinate al mercato del Nord Leggi anche: Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bergamo, la Guardia di finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: 60 tonnellate sequestrate, valevano circa 14 milioniScoperti due stabilimenti: uno a Ciserano, per la produzione, e uno a Treviolo, per la logistica. Due persone arrestate, altri 12 lavoratori denunciati. Il capannone schermato e le telecamere per evit ... bergamo.corriere.it Scoperta fabbrica clandestina di sigarette nella Bassa: sequestrati oltre 530 mila pacchetti contraffattiLa Guardia di Finanza ha smantellato un laboratorio abusivo con 12 lavoratori stranieri in un capannone di Ciserano: due arresti, il traffico sul mercato nero valeva più di 12 milioni di euro ... bergamonews.it : , Smantellata una rete di truffe bancarie con basi tra Nord e Sud Italia: tre persone denunciate per un raggiro da oltre 24 mila euro. L’indagine dei Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura - facebook.com facebook