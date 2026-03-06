Sostanze stupefacenti nei drink un rischio reale Roma e Venezia sensibilizzano sul tema

Roma e Venezia hanno deciso di partecipare a un progetto sperimentale che mira a sensibilizzare sull’uso di sostanze stupefacenti nei drink. L’iniziativa si svolge in prossimità dell’8 marzo e coinvolge le autorità locali e le forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli e le campagne informative. L’obiettivo è informare il pubblico sui rischi e prevenire situazioni di pericolo.

In vista dell’8 marzo sia Roma che Venezia hanno scelto di prendere parte a un’iniziativa sperimentale. In alcune farmacie sarà possibile ottenere gratuitamente dei dispositivi utilizzati per verificare la presenza di sostanze stupefacenti contenute all’interno dei drink. L’obiettivo è di sensibilizzare il rischio in cui le donne possono incorrere «a loro insaputa». Sostanze stupefacenti nei drink, una sensibilizzazione necessaria. La distribuzione gratuita dei kit per riconoscere la presenza di sostanze stupefacenti nei drink si rivela, ancora oggi, una pratica di sensibilizzazione necessaria. L’iniziativa di Federfarma Roma e Venezia permette di fornire gli strumenti necessari per riconoscere sostanze che, una volta ingerite, influiscono direttamente sul sistema nervoso centrale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sostanze stupefacenti nei drink, un rischio reale. Roma e Venezia sensibilizzano sul tema Cortometraggio “Dalia” trionfa a Venezia: studenti sensibilizzano sul tema della violenza di genere. Un premio inatteso.Un cortometraggio intitolato “Dalia”, realizzato da studenti della scuola secondaria di primo grado Brancati-Olivieri di Pesaro, ha conquistato il... Le iniziative per distribuire gratuitamente i kit che rilevano sostanze pericolose nei drinkIn alcune farmacie delle province di Roma e di Venezia è iniziata la distribuzione di dispositivi che rilevano la presenza di sostanze stupefacenti... Una selezione di notizie su Sostanze stupefacenti. Temi più discussi: Droga dello stupro, nelle farmacie il kit gratuito per vedere se ci sono sostanze nei drink; Oppiacei e sedativi, nelle farmacie di Roma kit gratuiti per scoprire droghe nei drink; Violenza di genere, test gratuiti contro il drink spiking nelle farmacie romane; Test droga nei drink, nelle farmacie di Roma i kit per il rilevamento delle sostanze nelle bevande. Le iniziative per distribuire gratuitamente i kit che rilevano sostanze pericolose nei drinkIn alcune farmacie delle province di Roma e di Venezia è iniziata la distribuzione di dispositivi che rilevano la presenza di sostanze stupefacenti nei drink. È un’iniziativa sperimentale di ... ilpost.it Droga dello stupro, nelle farmacie il kit gratuito per vedere se ci sono sostanze nei drinkUn kit in grado di rilevare la presenza di sostanze psicoattive sciolte nei drink, spesso utilizzate nei casi di violenza sessuale, sarà distribuito gratuitamente nelle farmacie di varie città italian ... msn.com SCAMPIA - Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale - facebook.com facebook Spaccio di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina, furto, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo. Eppure, per il giudice, non è idoneo al tratteni x.com