le iniziative per distribuire gratuitamente i kit che rilevano sostanze pericolose nei drink

In provincia di Roma e Venezia, alcune farmacie stanno distribuendo gratuitamente kit per il rilevamento di sostanze pericolose nei drink. Le iniziative mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e coinvolgono direttamente i cittadini che possono ricevere i kit senza costi. Questi strumenti vengono consegnati nelle farmacie locali, lasciando ai singoli la possibilità di utilizzarli in autonomia.

In alcune farmacie delle province di Roma e di Venezia è iniziata la distribuzione di dispositivi che rilevano la presenza di sostanze stupefacenti nei drink. È un’iniziativa sperimentale di Federfarma Roma e Venezia in vista dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, per sensibilizzare sul tema del sesso consensuale. Le sostanze rilevate dai dispositivi, infatti, sono quelle che riducono le funzioni del sistema nervoso centrale, a cui spesso ci si riferisce con l’espressione “droga dello stupro”: il flunitrazepam, il GHB e la ketamina. Sono sostanze inodori e insapori, quindi si possono versare facilmente nella bevanda di una persona senza che questa se ne accorga, e causano disinibizione, alterazione dello stato di coscienza e perdita di memoria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

