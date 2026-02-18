Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legno

Il Trentino e il Friuli Venezia Giulia hanno firmato un accordo per migliorare la gestione delle risorse forestali, cercando di rispondere alle difficoltà causate dai cambiamenti climatici. La collaborazione mira a sviluppare pratiche più sostenibili e a rafforzare il settore legno, che rappresenta un’importante fonte di occupazione nelle due regioni. In particolare, i due territori vogliono promuovere tecniche innovative per prevenire gli incendi e favorire la crescita di alberi più resilienti.

Trentino e Friuli Venezia Giulia: Un Patto per Rinnovare la Filiera Legno e Affrontare le Sfide Climatiche. Un’alleanza strategica tra Trentino e Friuli Venezia Giulia mira a rilanciare la filiera foresta-legno attraverso un protocollo d’intesa quinquennale, firmato il 18 febbraio 2026 a Palazzo Roccabruna. L’accordo, che unisce competenze e risorse territoriali, risponde alla necessità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e di valorizzare un settore chiave per l’economia locale. Una Complementarietà Territoriale per un Settore Strategico. La collaborazione tra le due regioni nasce dalla consapevolezza di una forte complementarità.🔗 Leggi su Ameve.eu

