Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legno
Il Trentino e il Friuli Venezia Giulia hanno firmato un accordo per migliorare la gestione delle risorse forestali, cercando di rispondere alle difficoltà causate dai cambiamenti climatici. La collaborazione mira a sviluppare pratiche più sostenibili e a rafforzare il settore legno, che rappresenta un’importante fonte di occupazione nelle due regioni. In particolare, i due territori vogliono promuovere tecniche innovative per prevenire gli incendi e favorire la crescita di alberi più resilienti.
Trentino e Friuli Venezia Giulia: Un Patto per Rinnovare la Filiera Legno e Affrontare le Sfide Climatiche. Un’alleanza strategica tra Trentino e Friuli Venezia Giulia mira a rilanciare la filiera foresta-legno attraverso un protocollo d’intesa quinquennale, firmato il 18 febbraio 2026 a Palazzo Roccabruna. L’accordo, che unisce competenze e risorse territoriali, risponde alla necessità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e di valorizzare un settore chiave per l’economia locale. Una Complementarietà Territoriale per un Settore Strategico. La collaborazione tra le due regioni nasce dalla consapevolezza di una forte complementarità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Legacoopsociali Sicilia sugli stati generali dell'infanzia “C'è bisogno di una filiera integrata per la crescita dei giovani”
Manovra 2026, stanziati 150mila euro per laboratorio didattico sul terremoto del Friuli VG. Progetto nelle scuole per il cinquantesimo anniversarioLa legge di bilancio 2026 ha approvato uno stanziamento di 150.
Gestione integrata della filiera foresta-legno, accordo tra Trentino e il Friuli Venezia Giulia
Argomenti discussi: Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legno; Filiera foresta-legno, Protocollo d'intesa fra Trentino e Friuli Venezia Giulia; Segherie trentine senza legno. Accordo con il Friuli Venezia Giulia; Filiera del legno, martedì la firma dell’accordo tra Provincia e Regione Friuli Venezia Giulia.
Trentino e Friuli VG per una gestione integrata della filiera foresta-legnoL’obiettivo è rafforzare il tessuto economico locale, migliorare la competitività delle imprese e favorire l’innovazione tecnologica: il Protocollo d’intesa quinquennale tra Provincia autonoma di Tren ... msn.com
CAOS TERZO MANDATO/ FdI, strategia della tensione su Friuli e Trentino per trattare Veneto e LombardiaLa Meloni ha deciso di impugnare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale del Trentino che apre al terzo mandato. Trema anche il Friuli VG Governo Meloni alla conta in Consiglio dei ministri su ... ilsussidiario.net
Filiera foresta-legno, Protocollo d'intesa fra Trentino e Friuli Venezia Giulia. "Migliorare la competitività delle imprese" e "favorire l'innovazione tecnologica #ANSA x.com
CIBS ACADEMY: conclusa la seconda sessione di Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige! Un sentito ringraziamento ai Presidenti regionali Luca Isella, Angela Vignardi, Luca Vanni, Irea Tonchia e Andrea Rigon! Prossi facebook