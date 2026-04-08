Borse di studio Lazio 2025-2026 in arrivo fondi per gli idonei non vincitori | cosa cambia

Per l’anno accademico 20252026, 6.452 studenti universitari del Lazio che avevano ottenuto il riconoscimento di idoneità ma non avevano vinto le borse di studio riceveranno un contributo regionale. A seguito di uno stanziamento aggiuntivo superiore ai 35 milioni di euro, il governo regionale ha deciso di finanziare anche chi non ha ottenuto il massimo riconoscimento nel bando. Questo intervento riguarda specificamente i beneficiari che avevano raggiunto il punteggio di ammissione.

Roma, 8 aprile 2026 – Grazie ad un ulteriore stanziamento di oltre 35 milioni di euro, i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati idonei ma non vincitori delle borse di studio per l’anno accademico 20252026, riceveranno il contributo regionale. Cambia tutto. Attualmente sono stati dichiarati vincitori, infatti, 32.370 studenti per un totale di oltre 165 milioni di euro stanziati. Con il prossimo scorrimento, previsto entro la fine del mese di aprile, infatti, i vincitori dovrebbero arrivare a circa 38.800 per uno stanziamento totale di oltre 200 milioni di euro. Si tratta del maggior numero di studenti beneficiari e della maggiore quota investita per essi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Borse di studio, fondazioni in aiuto: altri 300 mila euro per gli studenti “idonei ma non beneficiari”All’appello del Rettore Giovanni Molari per sostenere i circa 930 studenti “idonei ma non beneficiari” hanno risposto sette fondazioni bancarie con... Leggi anche: Percorsi abilitanti, la differenza tra vincitori e idonei concorso PNRR non assunti e neoimmessi in ruolo 2025/26 Temi più discussi: Borse di studio per le università di Roma, la denuncia: Molti studenti sono ancora in attesa; Università, Disco Lazio: scorrimento borse di studio, 6.800 studenti in più; Studenti in tenda per le borse di studio; DiSCo Lazio, borse di studio per 6.800 studenti in più. Borse di studio universitarie, la Regione Lazio aumenta le risorse: contributo anche per gli idonei non vincitoriLa Regione Lazio ha deciso lo stanziamento di ulteriori 35 milioni di euro per borse di studio universitarie. Così – spiegano dall’ente in una nota – i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati ... radioluna.it Regione stanzia altri 35 milioni per borse di studio, '8mila beneficiari in più'Grazie ad un ulteriore stanziamento di oltre 35 milioni di euro, i 6.452 studenti universitari del Lazio risultati idonei ma non vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, riceve ... ansa.it Borse di Studio 2026: 34 studenti premiati alla cerimonia del 7 aprile #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Bene ammissione alle borse di studio per tutti #studenti del #Lazio idonei. Dopo #mobilitazione, sostenuta anche dalle opposizioni, ora #LazioDiSco sblocca intera graduatoria. Una vittoria per il #dirittoallostudio, un passo avanti per accesso equo a #istruzion x.com