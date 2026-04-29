Borse di studio in Sicilia | stanziati fondi per 34.785 studenti Copertura totale agli Ersu entro il 30 aprile
La Regione Siciliana ha annunciato che per l’anno accademico 20252026 saranno garantite le borse di studio a tutti i 34.785 studenti iscritti. I fondi stanziati copriranno le richieste degli studenti che avranno presentato domanda entro il 30 aprile, data entro la quale l’erogazione sarà completata attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario. La copertura totale sarà assicurata entro questa scadenza.
Secondo quanto comunicato in via ufficiale dalla Regione Siciliana, per l'anno accademico 20252026 è pienamente garantita l'erogazione delle borse di studio a favore di tutti i 34.785 studenti idonei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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