Borse di studio in Sicilia | stanziati fondi per 34.785 studenti Copertura totale agli Ersu entro il 30 aprile

La Regione Siciliana ha annunciato che per l’anno accademico 20252026 saranno garantite le borse di studio a tutti i 34.785 studenti iscritti. I fondi stanziati copriranno le richieste degli studenti che avranno presentato domanda entro il 30 aprile, data entro la quale l’erogazione sarà completata attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario. La copertura totale sarà assicurata entro questa scadenza.