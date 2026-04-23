Borse di studio la Regione garantisce il sostegno agli studenti idonei | a Ravenna più di mille per un totale di 228 mila euro

La Regione ha annunciato che, per l’anno scolastico in corso, più di ottocento studenti riceveranno una borsa di studio a Ravenna, con un finanziamento complessivo di circa 228 mila euro. In totale, quasi 23 mila studenti delle scuole superiori e dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli enti regionali sono beneficiari di queste borse di studio. L’iniziativa interessa sia gli studenti idonei che quelli già assegnatari.

Sono quasi 23 mila, le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) degli enti del sistema regionale che per l’anno scolastico in corso beneficeranno di una borsa di studio. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna garantisce il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Borse di studio, fondazioni in aiuto: altri 300 mila euro per gli studenti “idonei ma non beneficiari”All’appello del Rettore Giovanni Molari per sostenere i circa 930 studenti “idonei ma non beneficiari” hanno risposto sette fondazioni bancarie con... Università, la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studioPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borse di studio per studenti delle scuole superiori - A.S. 2025-2026; Università, la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studio; BPER, 240 borse di studio a studenti meritevoli di tutta Italia; Pubblicato dall'Università di Torino un bando per due borse di ricerca nell'ambito del progetto Fami Exit. In Sicilia borse di studio per tutti gli universitari idonei: la Regione attinge ai fondi europei per coprire anche gli esclusiLa giunta Schifani ha approvato la programmazione attuativa del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, atto che consente lo stanziamento di ulteriori 46 milioni di euro ... lasicilia.it Borse di studio e sostegno alle famiglie: a Parma contributi per 277mila euro a 1.212 studentiDa Parma parte la mappa delle borse di studio: nel territorio parmense sono 1.212 i contributi riconosciuti, per un totale di 277.550 euro. In tutta l’Emilia-Romagna i ragazzi delle scuole superiori e ... gazzettadiparma.it Borse di studio revocate, soldi da restituire. Il caos degli "schiavi in laboratorio" della Sapienza ift.tt/aF3kuPL x.com Barbara Grilli. Underskore Productions · I Wanna 30s. Nuove Borse Carla Ferroni Primavera Estate Prenota il tuo shopping online comodamente da casa Info e acquisti al numero WhatsApp 388 437 5398 Spedizioni in tutto il mondo #boutique #c - facebook.com facebook