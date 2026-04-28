Via libera alle risorse per le borse di studio | fondi agli Ersu entro il 30 aprile

La Regione Siciliana ha annunciato che entro il 30 aprile saranno distribuiti i fondi necessari per le borse di studio relative all’anno accademico 20252026. La copertura finanziaria sarà garantita agli 34 enti per l’erogazione delle risorse agli studenti che ne fanno richiesta. La decisione permette di assicurare il sostegno economico agli studenti che intendono proseguire gli studi, mantenendo il finanziamento pubblico stabile anche per il prossimo anno accademico.

La Regione Siciliana assicura, anche nell’anno accademico 20252026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) per un totale di 119,6 milioni di euro. È il secondo anno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Borse di studio per vittime di terrorismo e criminalità, bando 2026: domande entro il 30 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. Più risorse per le borse di studio: il Comune arriva a 8mila euroL'obiettivo è mettere al centro il valore dell’istruzione e il sostegno al merito: l'annuncio durante la premiazione degli studenti meritevoli di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità, via libera della Regione per il rifacimento delle strade sul waterfront e sugli assi di percorrenza; Via libera al DDL idrogeno e nuove strategie per le materie prime critiche; Via libera definitivo UE agli aiuti a Kiev e alle sanzioni a Mosca, Zelensky: Un giorno importante; Sistemazioni idraulico-forestali, oltre 25,8 milioni di nuove risorse per gli interventi. Bei, via libera a 10 miliardi: 2 destinati alle energie puliteApprovati nuovi finanziamenti per eolico, solare ed efficienza energetica, con progetti anche in Italia. Altri 8 miliardi a infrastrutture, trasporti e ... repubblica.it Enzo Ferrandino dà via libera alle nuove assunzioni al comune di IschiaL’Amministrazione comunale di Ischia ha deciso le assunzioni per il triennio 2026/2028 approvando la programmazione del fabbisogno di personale. La delibera di Giunta apporta modifiche a quanto già ap ... ildispariquotidiano.it Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Lavoro, varato in vista del Primo maggio, che contiene le misure sul salario giusto, gli incentivi all'occupazione e il contrasto al caporalato digitale. "Pensiamo sia questo il modo migliore per ringraziare gli it x.com Decreto Lavoro, via libera del Cdm: misure sul salario giusto e incentivi all'occupazione - facebook.com facebook