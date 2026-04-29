Borsa asiatica in ripresa | balzo a Shenzhen e allerta petrolio

Nella sessione asiatica, le borse di Shenzhen e Hong Kong hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente dell’1,75% e dell’1,5%. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, portando a un aumento delle tensioni sui mercati mondiali. Questi movimenti riflettono una giornata caratterizzata da rialzi azionari e da un deciso incremento dei costi energetici.

? Cosa sapere Shenzhen sale dell'1,75% e Hong Kong cresce dell'1,5% durante la sessione asiatica.. Il petrolio sopra i 100 dollari al barile alimenta le tensioni sui mercati globali.. Hong Kong registra un incremento dell’1,5% mentre i mercati asiatici mostrano una tenuta complessiva nonostante le pressioni iniziali sui titoli tecnologici americani legati ai dubbi sull’intelligenza artificiale. La sessione odierna ha una ripresa generalizzata nei listini orientali. Shanghai ha segnato un avanzamento dello 0,74%, seguita da Shenzhen con un balzo dell’1,75%. Anche Seul ha chiuso in territorio positivo con un guadagno dello 0,75%. Tokyo è rimasta invece ferma a causa delle festività locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa asiatica in ripresa: balzo a Shenzhen e allerta petrolio Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14% Lo Stretto di Hormuz non è solo petrolio, dalla crisi dell’elio alla tecnologia asiaticaLo Stretto di Hormuz è l’unica via d’uscita per il gas naturale liquefatto (LNG) del Qatar, il più grande esportatore mondiale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le Borse Ue pagano le incertezze su AI e Opec, Milano si salva (+0,8%) col risiko bancario; Borsa: l'ottimismo sui colloqui di pace spinge l'Asia; Borsa: Asia positiva in attesa della Fed, Tokyo chiusa; Asia in rosso con tensioni Medioriente. Bene la borsa di Tokyo. Borse asiatiche in forte ripresa dopo il tracollo di ieriRoma, 10 mar. (askanews) - Rimbalzo dei listini asiatici quest'oggi dopo il tracollo di ieri provocato dal forte rialzo del prezzo del petrolio. Tokyo guadagna il 2,72%, mentre Shanghai si mostra in ... notizie.tiscali.it Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei guadagna il 2,43%La Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo grazie ai segnali di una ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. L’indice Nikkei è salito del 2,43%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,87%. Altri mercat ... borse.it Borsa: Asia in calo con lente su Hormuz, Europa attesa incerta. Tokyo giù dopo la Boj. Settimana della banche centrali. Domani la Fed #ANSA x.com Borse asiatiche contrastate Il settore dei chip vola grazie ai risultati record di Intel e TSMC, spingendo al rialzo la borsa di Taiwan e il Nikkei giapponese (nonostante l'inflazione in crescita). Sullo sfondo pesano le tensioni con l'Iran: il petrolio continua a salire t - facebook.com facebook