Borsa | Milano chiude a +0,26% balzo di Stm del 14%

La Borsa di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,26%, raggiungendo i 47.907 punti. Tra i titoli più performanti si trova Stm, che ha registrato un incremento del 14,1% in seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari. La giornata è stata caratterizzata da variazioni positive tra i principali titoli del listino, con alcuni titoli che hanno registrato rialzi significativi.

La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,26% a 47.907 punti. In testa al listino Stm con un balzo del 14,1% in scia ai conti. Tra gli altri bene Lottomatica (+2%) e l'energia con in prima fila Snam (+1,61%) ed Eni (+1,2%) con il rialzo del petrolio. In coda al listino Diasorin (-4,19%), Amplifon (-2,68%) e Moncler (-2,11%).🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Borsa: Milano amplia il rialzo (+0,2%), effetto analisti su StmPiazza Affari conferma il rialzo nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,24% a 48. Stm si allea con Amazon e scatta in Borsa (+10%)Amazon ha iniziato il 2026 con una promessa: investire almeno 200 miliardi di dollari in intelligenza artificiale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in volata (+1,8%) con Stellantis e Stm. Giù i petroliferi; Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14%; Piazza Affari chiude in forte rialzo. FTSEMib +1,75%; Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,36%), sprint di Stellantis. Borsa: Milano chiude a +0,26%, balzo di Stm del 14%La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,26% a 47.907 punti. In testa al listino Stm con un balzo del 14,1% in scia ai conti. (ANSA) ... ansa.it Borsa: Milano incerta con l'Europa attende segnali dal Golfo, corre StmNei primi scambi Piazza Affari conferma il suo avvio incerto, sostanzialmente in linea con gli altri listini azionari europei: l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità, con la spinta di Stm che ... ansa.it Andrea Cartisano discute l'attuale situazione del mercato, evidenziando la volatilità e le scommesse rischiose su titoli come STM e Essilor. Sottolinea la necessità di prudenza e analisi critica. - facebook.com facebook Borsa: Milano incerta con l'Europa attende segnali dal Golfo, corre Stm. Positive Eni, Stellantis e Mediobanca. Tiene Mps nel giorno del cda #ANSA x.com