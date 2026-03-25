Lo Stretto di Hormuz rappresenta la principale via di esportazione del gas naturale liquefatto del Qatar, il più grande esportatore mondiale di LNG. Oltre al traffico di petrolio, questa zona è coinvolta in questioni legate alla crisi dell’elio e alla tecnologia asiatica. La posizione strategica dello stretto ha un ruolo fondamentale nelle rotte energetiche globali.

Lo Stretto di Hormuz è l’unica via d’uscita per il gas naturale liquefatto (LNG) del Qatar, il più grande esportatore mondiale. Ma la chiusura dello Stretto di Hormuz non riguarda solo il petrolio o i fertilizzanti, ma sta mettendo sotto pressione anche il mercato dell’elio, elemento essenziale per la produzione di semiconduttori avanzati. Parallelamente, osserviamo anche un secondo livello di criticità legato ad altre materie prime come il bromo, utilizzato proprio nei processi di incisione dei circuiti. La produzione di bromo è concentrata in aree geopoliticamente sensibili come Israele e Giordania, il che amplifica il rischio sistemico. Comunque sia, tra i materiali critici, l’elio resta quello più monitorato, perché la sua disponibilità incide direttamente sulla continuità operativa delle fabbriche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lo Stretto di Hormuz non è solo petrolio, dalla crisi dell’elio alla tecnologia asiatica

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