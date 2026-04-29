Borghi | Milan-Juventus estremamente deludente | veramente c’è poco da commentare

Stefano Borghi ha commentato la partita di domenica scorsa tra Milan e Juventus, terminata 0-0 a San Siro. Il giornalista di Sky Sport ha definito l'incontro estremamente deludente, aggiungendo che non ci sono molti aspetti da commentare. La partita non ha prodotto reti e ha lasciato poche emozioni sul campo, secondo quanto affermato da Borghi.

Domenica scorsa, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato a reti bianche. Uno 0-0 scaturito al termine di una partita, quella della 34esima giornata di campionato, onestamente brutta. Gara molto tattica, bloccata, che ha vissuto su alcune fiammate individuali da una parte e dall'altra e che ha fatto registrare pochissime occasioni da gol. La più ghiotta, la traversa colpita al 50' da Alexis Saelemaekers. Stefano Borghi, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha commentato l'esito del match in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Borghi: “Milan-Juventus, estremamente deludente: veramente c’è poco da commentare” Notizie correlate Juventus, Pavan “Openda acquisto deludente, mercato deludente”Massimo Pavan ha recentemente parlato del mercato della Juventus, con le scelte sbagliate tra estatee inverno, con focus su Openda. Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre ‘umane’: Milan, ma lo hai mai voluto veramente?Sono due le notizie di giornata che riguardano Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Milan-Juventus, Borghi: È stata una non-partita, il club lavori sull’evoluzione Leao e Pulisic; Borghi deluso: Milan-Juve? Poco da commentare, partita figlia delle necessità. Borghi deluso: Milan-Juve? Poco da commentare, partita figlia delle necessitàNel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato Milan-Juventus terminata 0-0 la scorsa domenica. Queste le sue parole: Milan-Juventus estremamente deludente, ... milannews.it Milan-Juve e quella prudenza che svuota i big matchUno 0-0 che rispecchia l’assenza di emozioni e di sussulti. Davvero una brutta partita quella tra Milan e Juventus, Un match che è stato ampiamente criticato, sui social, ma non solo, per la mancanza ... sportcafe24.com Calabria a San Siro per Milan-Juventus: "E' stato bellissimo rivedervi tutti" x.com Caro Max Allegri, lo sappiamo che tu stavi pensando a Milan-Juventus , ma la vittoria di @gabriel_tesini a Misano, nella prima gara del Trofeo Aprilia RS660, ti sarebbe piaciuta Ha vinto di cortomusoooooo #SanMarinoTeam @aprilianextgenrider - facebook.com facebook