juventus pavan openda acquisto deludente mercato deludente

Massimo Pavan ha recentemente parlato del mercato della Juventus, con le scelte sbagliate tra estatee inverno, con focus su Openda. Le parole di Pavan “La stagione deludente della Juventus rischia di chiudersi ancora una volta con largo anticipo rispetto agli obiettivi. E l’emblema di questo momento complicato può essere riassunto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus sotto shock allo Stadium: primo tempo deludente, Lazio avanti 1-0 all’intervalloLa Juventus si ritrova sotto di un gol all’intervallo contro la Lazio.

Juventus sotto shock allo Stadium: primo tempo deludente, Lazio avanti 2-1 al 70?La Juventus torna negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio.

Zhegrova e Openda, due fallimenti con origine franceseJuventus, Zhegrova e Openda già verso l’addio: flop da 64 milioni? Arrivati nell’ultimo mercato estivo, Edon Zhegrova e Loïs Openda stanno trovando pochissimo spazio ... tuttojuve.com

Juventus e il paradosso dell'a attacco: dopo David e Openda ora si cerca un numero 9La Juventus si muove sul mercato di gennaio con un obiettivo che, fino a pochi mesi fa, sarebbe sembrato quasi impensabile: l’acquisto di un nuovo centravanti. I nomi sul tavolo sono quelli di ... it.blastingnews.com

Massimo Pavan: “Non si può accettare che una partita come Inter-Juventus venga indirizzata da un episodio arbitrale che ne cambia completamente l’inerzia. Con il punteggio in equilibrio, arriva la decisione che spacca la gara. L’espulsione – inesistente, figli x.com

Pavan ha risposto a Giovanni Di Lorenzo: "La Juventus doveva vincere 6-0" - facebook.com facebook