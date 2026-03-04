Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre ‘umane’ | Milan ma lo hai mai voluto veramente?

Dusan Vlahovic sta per firmare un nuovo contratto con la Juventus, con cifre considerate più contenute rispetto alle trattative precedenti. Il suo attuale accordo scade il 30 giugno e nelle ultime settimane si sono intensificate le voci sulla possibilità di un rinnovo. Il Milan ha mostrato interesse, ma non ha mai portato avanti concretamente una proposta ufficiale.

Sono due le notizie di giornata che riguardano Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La prima è che il centravanti serbo, classe 2000, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo - oggi, alla Continassa, - e si candida addirittura per una convocazione per il prossimo impegno in campionato della squadra di Luciano Spalletti, sabato sera all'Allianz Stadium contro il Pisa. Per Vlahovic sarebbe il ritorno in campo a distanza di tre mesi abbondanti dall'ultima partita disputata in Serie A in stagione con i bianconeri. Ovvero, Juventus-Cagliari 2-1, quando era uscito al 31' per l'infortunio rimediato all'adduttore sinistro che lo ha costretto all'operazione e al conseguente, lungo stop.