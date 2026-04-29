Boom globale infrastrutture | 151.000 miliardi per il futuro

Secondo uno studio di PwC, entro il 2050 la spesa mondiale per le infrastrutture supererà i 151.100 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, con progetti che riguardano trasporti, energia e comunicazioni. La cifra rappresenta una stima basata sui piani e sugli investimenti annunciati a livello globale. Il dato evidenzia come gli investimenti nelle infrastrutture siano destinati a crescere notevolmente nei prossimi decenni.

? Cosa sapere Spesa globale infrastrutture supererà 151.100 miliardi di dollari entro il 2050 secondo PwC.. L'Italia vedrà la quota di spesa mondiale scendere all'1,1% per vincoli demografici.. Entro il 2050, la spesa globale per le infrastrutture supererà i 151.100 miliardi di dollari, segnando un salto drastico rispetto ai 4.400 miliardi registrati nel 2024, secondo le proiezioni del Global Infrastructure Outlook di PwC. Il mondiale sta affrontando una trasformazione strutturale senza precedenti, con investimenti annuali che dovrebbero toccare i 6.900 miliardi di dollari nel prossimo quarto di secolo. Questo massiccio afflusso di capitali...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom globale infrastrutture: 151.000 miliardi per il futuro Notizie correlate LetExpo: 120.000 presenze, boom globale a VeronaVerona ospita la conclusione della V edizione di LetExpo, evento diventato un punto di riferimento globale per logistica e trasporti. Mercati, è boom globale dello sport trading: oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Infrastrutture, il mondo investirà 150 trilioni di dollari entro il 2050; PwC Italian & Global Infrastructure Outlook 2050; gli investimenti supereranno i $61 mld di dollari in Italia e $151 mld nel mondo. Infrastrutture: gli investimenti supereranno i 61 miliardi in Italia e 151.000 miliardi nel mondoI dati del PwC Italian & Global Infrastructure Outlook 2050: a livello internazionale, trasporti ed energia ne assorbiranno la metà; spicca la difesa per ... repubblica.it Infrastrutture in Italia, entro il 2050 spesa annua per l’energia +88% quella per il digitale -12%L’Italia è al quarto posto in Europa per investimenti in infrastrutture, ma potrebbe perdere posizioni. L'analisi del Report globale di PwC. key4biz.it VD. . Circa 40 mila lavoratori hanno partecipato a Pyeongtaek alla più grande protesta sindacale mai avvenuta nella storia di Samsung. La mobilitazione arriva mentre il colosso sudcoreano registra profitti record trainati dal boom globale dell’intelligenza artific - facebook.com facebook