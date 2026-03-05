Mercati è boom globale dello sport trading | oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030

Secondo le ultime stime, entro il 2030 il mercato dello sport trading potrebbe superare i 10 miliardi di dollari a livello globale. Questa crescita riflette l’espansione di un settore che sta attirando sempre più interesse, portando all’emergere di nuove figure professionali come gli sport trader. A Milano, il 5 marzo 2026, vengono evidenziati i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro legati a questa tendenza.

Milano, 5 marzo 2026 – In un mercato del lavoro in continua mutazione, anche il settore dello sport si sta aprendo a nuove figure professionali come quella dello sport trader. Entro il 2030, come dimostrato anche dall’International Banker, si stima che il mercato dei “prediction-market” crescerà del +400% superando i 10 miliardi di dollari. Un boom trainato dall’evoluzione delle piattaforme di previsione sempre più tecnologicamente sofisticate. Un trend che nel 2030 supererà i 10 miliardi di dollari “Lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire”, parola del celebre sceneggiatore americano Neil Simon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

