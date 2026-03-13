LetExpo | 120.000 presenze boom globale a Verona

A Verona si è conclusa la quinta edizione di LetExpo, evento dedicato a logistica e trasporti. Durante l’evento, sono state registrate circa 120.000 presenze di visitatori provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione ha attirato aziende, professionisti e operatori del settore, confermando il suo ruolo di appuntamento internazionale nel settore.

Verona ospita la conclusione della V edizione di LetExpo, evento diventato un punto di riferimento globale per logistica e trasporti. Il bilancio finale registra 550 espositori e oltre 120.000 presenze, con una crescita del 10% sul totale e del 25% sugli stand internazionali. L’evento si chiude il 13 marzo 2026 con un riscontro positivo da parte di Guido Grimaldi, presidente dell’associazione Alis. La fiera non è più vista come semplice appuntamento nazionale o europeo, ma come vero crocevia mondiale dove convergono opportunità commerciali e tecnologiche. Un ecosistema globale che supera i confini nazionali. I dati numerici confermano l’espansione internazionale dell’iniziativa veronese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - LetExpo: 120.000 presenze, boom globale a Verona Articoli correlati LetExpo a Verona: 550 espositori e record di presenzeVerona accoglie con numeri da record la quinta edizione di LetExpo, un evento che ha raggiunto la soglia dei 550 espositori e il 25% in più di... Boom di presenze al Magic Castle: oltre 80.000 visitatori da tutto il Centro-SudSi chiude con numeri straordinari l’edizione del Magic Castle – Angri Città d’Arte, che per due mesi intensi, dal 15 novembre fino all’Epifania, ha... Contenuti e approfondimenti su LetExpo 120 000 presenze boom globale a... Discussioni sull' argomento LetExpo fa boom: oltre 120 mila presenze; LetExpo fa boom: oltre 120 mila presenze. Chiusura con record per LetExpo 2025, 120mila le presenzeBilancio importante per la quarta edizione di LetExpo che in Fiera a Verona ha chiuso oggi, venerdì 14 marzo 2025, i battenti con un doppio record: 500 espositori, già annunciati prima dell'inizio ... ansa.it Chiusura con record per LetExpo 2025, 120mila le presenzeChiusura con record oggi per la quarta edizione di LetExpo, il salone dei trasporti e della logistica organizzato da Alis, che in quattro giorni di manifestazione a Verona ha sfiorato 120 mila ... notizie.tiscali.it #Kögel presenta a #LetExpo il nuovo Port 20 Tank, semirimorchio a tre assi per container cisterna da 20 piedi con tara a partire da 2.900 kg #trasporto #merce #strada x.com Drive Scuola Guida di Catania presente a LetExpo 2026 a Verona, fiera internazionale su logistica, trasporti e sostenibilità. https://www.freepressonline.it/2026/03/13/drive-scuola-guida-ct-a-letexpo-2026-di-verona/ #letexpo #verona #logistica #trasporti #form - facebook.com facebook