LetExpo | 120.000 presenze boom globale a Verona

Da ameve.eu 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona si è conclusa la quinta edizione di LetExpo, evento dedicato a logistica e trasporti. Durante l’evento, sono state registrate circa 120.000 presenze di visitatori provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione ha attirato aziende, professionisti e operatori del settore, confermando il suo ruolo di appuntamento internazionale nel settore.

Verona ospita la conclusione della V edizione di LetExpo, evento diventato un punto di riferimento globale per logistica e trasporti. Il bilancio finale registra 550 espositori e oltre 120.000 presenze, con una crescita del 10% sul totale e del 25% sugli stand internazionali. L’evento si chiude il 13 marzo 2026 con un riscontro positivo da parte di Guido Grimaldi, presidente dell’associazione Alis. La fiera non è più vista come semplice appuntamento nazionale o europeo, ma come vero crocevia mondiale dove convergono opportunità commerciali e tecnologiche. Un ecosistema globale che supera i confini nazionali. I dati numerici confermano l’espansione internazionale dell’iniziativa veronese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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