Boom di infortuni +6,8% Sorpassata pure Bologna | La prevenzione al palo

Nel primo bimestre del 2026, si registra un aumento del 6,8% negli infortuni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, coinvolgendo sia la regione che la provincia. La regione ha visto un incremento del 7,2%, superando anche il numero di infortuni di una città vicina. La situazione evidenzia come la prevenzione nel settore sia ancora insufficiente, con un aumento complessivo dei casi registrati.

Il balzo degli infortuni investe la regione e la nostra provincia. Il salto – il confronto è tra il primo bimestre del 2026 sullo stesso periodo del 2025 – in regione è del +7,2%. Ferrara si assesta poco sotto, al 6,8%, percentuale che comunque è più alta di quella del capoluogo. A Bologna – che certo ha numeri assoluti maggiori – il balzo degli infortuni denunciati è stato sempre nello stesso periodo del 4,8%. Nell’amara classifica, che analizza i numeri, la nostra provincia è fortunatamente molto in basso, siamo ultimi in classifica. A Bologna gli infortuni denunciati sono stati 2.665; Forli’-Cesena 1.150; Modena 2.328; Parma 1.111; Piacenza 704; Ravenna 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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