Boom di adesioni al secondo screening cardiovascolare | Sarcinella rilancia la prevenzione gratuita

Nella giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, l’Amministrazione comunale di Bellona ha organizzato un secondo screening gratuito che ha registrato un’alta partecipazione. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini, con riscontri molto positivi da parte di chi si è sottoposto ai controlli. L’evento si è svolto con l’obiettivo di promuovere l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Partecipazione ampia e riscontri estremamente positivi per la seconda giornata di screening dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dall’Amministrazione comunale di Bellona. A poche settimane dal primo appuntamento, l’ente guidato dal sindaco Giovanni Sarcinella ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it Camerino: Cardiologia Aperta con screening gratuiti dal 9 al 15 febbraio per la prevenzione cardiovascolare.La Cardiologia dell’ospedale di Camerino apre le porte alla comunità per una settimana di screening gratuiti e consulenze mediche telefoniche,... Prevenzione cardiovascolare, riparte la campagna di screening gratuiti. Le date e come aderirePrevenzione cardiovascolare, a Perugia ripartono gli screening gratuiti per la cittadinanza. Una selezione di notizie su Boom di. Temi più discussi: Boom di adesioni e condivisioni social per Giusto Dire No; Basilicata, boom di adesioni per i controlli alla prostata: in 7mila per la prevenzione; Squadra di calcio svedese apre una colletta per ingaggiare l'idolo dei tifosi: boom di adesioni, poi la fumata bianca; Boom di adesioni al secondo screening cardiovascolare: Sarcinella rilancia la prevenzione gratuita. Boom di adesioni al bando auto in Veneto, oltre 4 mila richiesteÈ un vero e proprio boom quello registrato dal bando per la rottamazione dei veicoli più inquinanti promosso dalla Regione del Veneto: le manifestazioni di interesse sono state 4.148, a fronte delle 1 ... ansa.it Plan ? Match, boom di adesioni: già esauriti i 700 biglietti gratuiti a disposizioneLe notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria. tio.ch Boom di banconote da 50 euro false: come riconoscerle e cosa fare I più contraffatti sono i tagli da 20 e 50 euro. Segnalazioni in crescita in tutta Italia La truffa delle banconote false sembra essere in costante crescita in tutta Italia. I casi recenti individuano Pes - facebook.com facebook #AscoltiTv, boom della serata cover di #Sanremo2026: oltre dieci milioni per i duetti x.com